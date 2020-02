Vigevano, in bici senza luci: scontro con auto in via Gravellona

Secondo una primissima ricostruzione, l’auto sembra stesse immettendosi da strada cascine Barbavara in via Gravellona, verso il centro città, quando si è verificato l’urto con la bicicletta, che viaggiava in direzione Piccolini. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi (sabato). Il ciclista, un 19enne, è finito sul cofano del veicolo. Subito è stato chiesto l’intervento del personale sanitario. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano; all’arrivo dei soccorsi, il giovane era vigile, ma con dolori alla testa. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale civile, dove verrà sottoposto anche ad alcol-test. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità. Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che il ciclista non avesse le luci accese e neppure una pettorina segnaletica.