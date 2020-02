Vigevano, spaccio nel cortile del Castello: fermato un 19enne

Ad attirare l'attenzione degli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale di Vigevano – impegnati mercoledì pomeriggio in un servizio di prevenzione e contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti – è stato un forte odore di marijuana nel cortile del Castello, vicino a delle panchine, dove stava sostando un gruppetto di giovani. È scattato un controllo: mentre gli agenti identificano i ragazzi, uno di loro ha gettato a terra una bustina contenente quasi 10 grammi di marijuana. La droga è stata recuperata, ma il giovane – un 19enne già conosciuto alle forze dell'ordine e indagato per spaccio – che era stato visto buttare a terra la sostanza stupefacente, inizialmente ha negato le proprie responsabilità. Portato in Comando, ha continuato a mostrare un atteggiamento poco collaborativo. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno recuperato 220 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio dal momento che il 19enne è nullafacente. È stato identificato anche un altro giovane che, secondo i riscontri delle forze dell'ordine, stava per acquistare la sostanza stupefacente. Gli agenti hanno poi effettuato una perquisizione nella casa del 19enne, che ha avuto esito negativo. Sono in corso le indagini per risalire ai clienti del giovane.