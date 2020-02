Massacrano due anziane per farsi aprire la cassaforte

Serata da incubo per due pensionate. Quattro malviventi incappucciati, approfittando di una breve uscita in giardino, sono entrati martedì sera alle 20 in una villetta di San Giorgio chiedendo di farsi aprire la cassaforte. Per essere più convincenti hanno massacrato le anziane, di 75 e 71 anni, con calci e pugni. Prima della fuga (la refurtiva è ingente) hanno anche rotto i telefonini delle due donne per impedire di chiamare subito aiuto. Fortunatamente non sapevano che in un cassetto c'era un altro cellulare, col quale hanno avvisato un parente. A sua volta lui ha chiamato carabinieri e 118. Sono state portate al pronto soccorso di Vigevano, se la caveranno con una prognosi di 20 giorni ciascuna. Sull'episodio indagano i carabinieri vigevanesi guidati dal tenente colonnello Emanuele Barbieri.