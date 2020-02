Ex Ursus: da quartiere "gioiello" a regno del degrado

È stato il primo quartiere “urbanisticamente definito” della città, in cui la storia del complesso industriale avrebbe dovuto convivere con l’innovazione, all’interno di un progetto di recupero in cui si ricreava il concetto di “corte” tipico delle dimore vigevanesi del centro. Oggi, a distanza di 16 anni dall’inaugurazione della prima parte dell’intervento di riqualificazione, nel quartiere fiore all’occhiello di Vigevano regnano il degrado e l’insicurezza. Una situazione precipitata negli ultimi tre-quattro anni, come ci hanno raccontato alcuni residenti del complesso, che ora fanno appello all’amministrazione comunale, a cui chiedono di intervenire con decisione.