Violenta rapina in villa, le indagini proseguono senza sosta

Entrambe le vittime della violenta rapina – avvenuta martedì sera in una villa isolata a San Giorgio di Lomellina – rimangono ricoverate in ospedale a Vigevano. Una in osservazione, l'altra ancora sotto shock. Le due pensionate, di 70 e 75 anni, sono state picchiate da quattro banditi che hanno fatto irruzione nell'abitazione, indossando guanti e passamontagna. I malviventi hanno sferrato calci e pugni per ottenere dalle due donne la combinazione della cassaforte; le chiavi pare fossero già inserite. Poi sono fuggiti via con un ingente bottino, il cui valore, però, non è ancora stato quantificato. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Vigevano stanno proseguendo senza sosta; anche oggi (giovedì) i militari hanno effettuato dei rilievi. Grande attenzione viene riservata all'esame dei filmati della videosorveglianza, sia delle telecamere presenti a San Giorgio sia dei Comuni limitrofi, che potrebbero aver ripreso il veicolo usato dai banditi per dileguarsi. Anche sul particolare legato al possibile accento straniero di uno dei malviventi, gli inquirenti al momento non si sbilanciano; i malviventi, infatti, potrebbero aver camuffato la pronuncia di proposito. Il grave episodio ha colpito la comunità di San Giorgio, come testimonia il sindaco Giovanni Bellomo: «Il nostro è un paese tranquillo, con pochi furti, dove non si sono mai verificati fatti così cruenti – riferisce – Adesso, però, c'è paura, gli abitanti sono spaventati. Non appena abbiamo saputo dell'accaduto, abbiamo messo a disposizione dei carabinieri le immagini delle nostre 12 telecamere dell'impianto di videosorveglianza comunale».