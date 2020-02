L’assessore Moreschi: «Manteniamo la calma, nessun allarmismo»

Nessuna emergenza Coronavirus. Le autorità confermano che, al momento, in provincia di Pavia non ci sono casi accertati di Coronavirus. Sulla situazione, interviene anche l’assessore alla salute del comune di Vigevano Antonietta Moreschi: «Al momento non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale – spiega – Ritengo importante mantenere la calma e non creare inutili allarmismi. Se mai ci saranno comunicazioni da fare, saremo i primi a farlo».

In caso di sviluppi, pubblicheremo gli aggiornamenti.