Coronavirus, i contagiati salgono a sei

Sono al momento 6 i contagiati da Coronavirus in Italia, tutti in Lombardia, in provincia di Lodi. Lo ha confermato l'assessore regionale Giulio Gallera nel corso di una conferenza stampa convocata alle 12,30 di oggi (venerdì). «Sono sei i casi di positività al coronavirus in Lombardia, a oggi abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, circa 250 persone sono in isolamento e a cui faremo il tampone». Oltre a quelli di Codogno e Castiglione d'Adda, anche i cittadini di Casalpusterlengo sono stati invitati a restare a casa, a scopo precauzionale.

A questo link, l'intervento del virologo Roberto Burioni:

https://www.medicalfacts.it/2020/02/21/coronavirus-contagio-italia/