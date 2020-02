Mortara, rinviato il Carnevale Mortarese

Il sindaco di Mortara Marco Facchinotti, anche su richiesta degli organizzatori, ha deciso di rinviare il Carnevale Mortarese in programma domani. La decisione è stata assunta a scopo cautelativo, dopo che anche le federazioni sportive hanno deciso di sospendere l'attività di questo fine settimana. Le associazioni organizzatrici del Carnevale Mortarese fanno sapere che "la merenda che avremmo dovuto dare domani, verrà offerta alla mensa dei poveri. Vogliamo porgere comunque i nostri ringraziamenti alle attività commerciali che ce l'hanno fornita gratuitamente".

Annullato anche l'evento Mortara On Stage che era in programma questa sera all'auditorium cittadino: il concerto del Coro del Almo Collegio Borromeo. «Per chi avesse già acquistato il biglietto, esso avrà validità per la data in cui sarà spostato il concerto, che sarà comunicata a breve», fanno sapere gli organizzatori.