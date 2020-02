Coronavirus: bar, pub e discoteche chiusi dopo le 18

Bar, pub e discoteche dovranno restare chiusi a partire alle 18 e sino alle 6 del mattino. Lo ha stabilito la Regione che non ha ritenuto di applicare il provvedimento ai ristoranti. “Le misure stabilite, compresa la chiusura delle scuola – ha detto l’assessore regionale al welfare, Giulio Gallera – avranno una validità di 7 giorni ma potranno essere prorogabili per un’altra settimana per contenere la diffusione del virus”. Per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari; le manifestazioni fieristiche saranno annullate.