Coronavirus, primo caso in Lomellina

Ci sarebbe il primo caso di Coronavirus registrato in Lomellina. Il paziente sarebbe un residente in un centro del territorio transitato dal Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, risultato positivo al tampone e già ricoverato a Pavia. Proprio per questa ragione sarebbe già stato attivato il protocollo sanitario previsto per i soggetti con i quali è venuto a contatto, diversi dei quali avrebbero già manifestato dei sintomi.

Proprio per valutare la situazione è stato fissato una vertice alla Ats di Pavia in programma questa sera alle 19, al quale sono stati convocati tutti i sindaci della provincia e al quale parteciperanno in videoconferenza il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e il prefetto di Pavia, Silvana Tizzano.