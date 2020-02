Autovelox, la nuova mappa in provincia

Una nuova mappatura degli autovelox della provincia di Pavia per avere un posizionamento più funzionale alle esigenze della sicurezza stradale con l'obiettivo di prevenire gli incidenti. Nella giornata di oggi il prefetto Silvana Tizzano ha firmato il decreto per autorizzare il posizionamento degli autovelox che arriva a conclusione di un lungo lavoro di analisi sugli incidenti che si sono verificati in provincia tra il 2015 ed il 2019 svolto dall'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale e a cui hanno contribuito la polizia stradale di Pavia, la Provincia, i carabinieri, le polizie locale di Pavia, Vigevano e Voghera e gli uffici territoriali di Motorizzazione, Istat e Inail. I nuovi autovelox saranno 18, interessate anche le ex-statali 494 e 596 e la provinciale 183 Alessandria-Milano. I dispositivi dovranno essere segnalati.