Coronavirus, caso accertato a Tromello

C'è un nuovo contagio in Lomellina, questa volta a Tromello. Il paziente è ricoverato al San Matteo dove già si trovano il cinquantottenne di Garlasco, la coppia di medici di Pieve Porto Morone e quattro loro assistiti, oltre a cinque pavesi, due residenti a Zavattarello, due a Ponte Nizza e uno di Santa Cristina, Voghera, Stradella e Bastida Pancarana. La notizia è filtrata ieri ed è stata confermata alle testate giornalistiche che l'hanno diffusa.

Pochi minuti fa il sindaco di Tromello, Gianmarco Negri, dopo aver sentito i vertici della Ats, l'ha seccamente smentita.

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile in Lombardia i casi registrati sono i seguenti: Lodi (101 casi), Cremona (39), Pavia (17), Bergamo (14), Milano (3), Monza Brianza (2), Sondrio (1); in Veneto, Padova (30), Venezia (7), Treviso (1); in Emilia Romagna, Piacenza (17), Parma (4), Modena (1), Rimini (1); in Piemonte, Torino (3); in Toscana, Firenze (1), Pistoia (1); in Trentino Alto Adige, Bolzano (1); in Sicilia, Palermo (1); nel Lazio, Roma (3). In Lombardia ci sono altri 35 casi positivi in fase di trasferimento agli ospedali.