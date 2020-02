Gambolò, fiamme all’esterno di una villa

Intorno alle 14,40 di oggi pomeriggio (mercoledì) una squadra di vigili del fuoco di Vigevano è intervenuta per domare le fiamme in una villetta di Rozza, a Gambolò. A bruciare sono state una porta-balcone, una tenda e un tavolo con alcune sedie esterne. Dai primi riscontri, sembrerebbe che l’incendio sia stato causato da un cortocircuito di una lampada. Gli accertamenti dei vigili del fuoco sono ancora in corso.