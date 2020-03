Sono 984 i positivi al Coronavirus in Lombardia, 106 in terapia intensiva

Gli over 65 dovranno diminuire il più possibile i contati sociali, cercando di rimanere a casa. Sono, infatti, loro i più esposti ai rischi del coronavirus e, per questo, regione Lombardia chiederà la collaborazione degli enti locali e delle associazioni che operano sul territorio. Fino al 9 marzo rimarranno chiusi cinema e teatri, centri benessere, centri sportivi e palestre. Riaprono i musei, ma con misure ad hoc per ridurre gli assembramenti; le persone dovranno rimanere a un metro di distanza l’una dall’altra e le stesse misure dovranno essere rispettate anche per bar, pub e ristoranti. Confermata la sospensione delle lezioni nelle scuole, ma i plessi saranno aperti per le operazioni di sanificazione e per organizzare le lezioni in streaming.

«Oggi – ha detto il governatore Fontana – ho anche incontrato tutti i responsabili delle strutture private convenzionate con il nostro sistema sanitario regionale che si sono detti favorevoli a collaborare per gestire la presa in carico dei pazienti affetti da Coronavirus. Già domani 14 medici affiancheranno i colleghi delle strutture pubbliche».

«Ad aprile – ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera – era prevista la laurea di più di 100 infermieri. Abbiamo chiesto a Remo Morzenti, presidente di tutti i rettori d’Italia, di anticipare questo momento in modo da immetterli subito nel sistema sanitario».

I positivi al coronavirus in Lombardia sono 984 su un totale di 6879 tamponi effettuati; di questi, 406 sono ricoverati non in terapia intensiva, 106 sono ricoverati in terapia intensiva, 375 sono positivi asintomatici in isolamento domiciliare, 73 i dimessi ma ancora positivi. Il numero dei deceduti è salito a 31.

BG 209

BS 49

CO 2

CR 214

LC 2

LO 344

MB 6

MI 46 di cui 18 a Milano città

MN 4

PV 78

SO 3

VA 4

In verifica 23