Castello d'Agogna: chiesa aperta e celebra la messa... segnalato il parroco

Il parroco va per gli 88 anni e proprio non sapeva di quel decreto che sospendeva la celebrazione delle messe per evitare rischi di diffusione del Coronavirus. E così… l’ha celebrata, come ogni domenica, nella chiesa parrocchiale di Castello d’Agogna. C’erano ben otto persone. Tanto è bastato per far scattare la segnalazione ai carabinieri. Don Antonio Lunghi sembrava davvero ignaro di tutto. Come ha spiegato il sindaco William Grivel, lui non ha aperto quella e-mail della diocesi che illustrava i cambiamenti, tra cui proprio l’annullamento di tutte le celebrazioni religiose.