Coronavirus: «Numeri in crescita, ma il sistema regge»

Molti ospedali lombardi stanno riconvertendo velocemente i reparti per poter ospitare i pazienti con coronavirus. «I numeri sono in crescita – ha detto l'assessore al Welfare Gallera – ma il sistema sta reagendo con reattività e forza. Stiamo acquistando i nuovi presidi per attrezzare le terapie intensive». In due giorni sono stati assunti 136 medici. I positivi in Lombardia sono 2251, di cui 1169 ricoverati, 244 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare preventivo, 376 i pazienti guariti e dimessi, 11mila circa in isolamento. I decessi sono 98.

Notizia in aggiornamento