Mille euro per i vigili del fuoco di Mortara. È la donazione della Civis, Centro Italiano di Vigilanza Interna e Stradale, filiale di Pavia, Lodi e Cremona. Il gesto di generosità arriva due giorni dopo il furto che ha colpito la caserma di Mortara. Martedì pomeriggio i malviventi, ancora senza volto, hanno portato via più di 15 mila euro di attrezzature. «I vigili del fuoco lavorano incessantemente per la sicurezza di tutti - sono le parole di Carmine Cobuccio, responsabile della filiale Civis - e anche noi, nei nostri servizi di vigilanza privata, siamo stati spesso aiutati da loro. Ci sembrava doveroso contribuire con mille euro, in modo che possano iniziare a riacquistare le attrezzature più urgenti». La speranza è quella di aprire una strada. Che altre realtà e magari qualche privato possano contribuire a ridare ossigeno ai vigili del fuoco mortaresi. Gli strumenti rubati nella nuova caserma di via XI Settembre, cesoie, motoseghe e una mototranciatrice, sono indispensabili in caso di intervento per incidente stradale.