Coronavirus: in Lombardia il contagio non si ferma ma aumentano le guarigioni

Cresce i numero dei contagi ma anche quello delle guarigioni. E' il dato fornito dalla Regione nella consueta conferenza stampa che traccia il quadro sull'emergenza Coronavirus. I positivi ad oggi sono 2.161 dei quali 1.622 ricoverati in ospedale, 309 in terapia intensiva, 65 più di ieri. I dimessi sono stati 469 mentre i decessi sono saliti a quota 135. «E' necessario adottare misure oculate per la diffusione del virus – ha ribadito l'assessore al Welfare, Giulio Gallera – rispettare le norme igieniche , evitare gli assembramenti e limitare la socialità. Solo con l'aiuto di tutti possiamo fare in modo che tutti abbiano le cure migliori».