Vigevano, donate 80 maschere Fpp1 alla Croce Azzurra

Un aiuto concreto per chi opera ogni giorno in prima linea contro l'emergenza-Coronavirus. Un cittadino ha donato 80 mascherine Fpp1 alla Croce Azzurra da utilizzare in alternativa a quelle chirurgiche, praticamente introvabili. «Ringraziamo di cuore il signor Antonio Pellegrino - dicono dalla Croce Azzurra - E' un gesto che in un momento come questo è di importanza capitale». Per l'attività di servizio i soccorritori necessitano anche delle maschere Fpp2 e Fpp3 che sono quelle in dotazione agli operatori sanitari.