Vigevano, il sindaco Sala: «Attiveremo la rete di solidarietà a sostegno dei soggetti fragili esposti alla quarantena»

Una rete di sostegno dei soggetti fragili esposti alla quarantena per effetto del Coronavirus. Lo annuncia il sindaco di Vigevano, Andrea Sala. Si tratta in sostanza di dare aiuto a quelle persone che, nell'impossibilità di muoversi, si trovano doppiamente isolate, dal contagio da una parte e dalla mancanza di aiuto dall'altra. Nell'attesa di conoscere nel dettaglio le linee-guida alle quale attenersi, l'amministrazione si attiverà con il terzo settore e con tutte le associazioni lomelline per creare una rete sociale a sostegno dei soggetti fragili. La consegna dei materiali, ovviamente, verrà effettuata nel rispetto delle direttive ministeriali in materia di prevenzione del contagio.