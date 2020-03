Caporalato nel settore delle ambulanze: tre denunce e multe per 500 mila euro

Sfruttavano il personale, 54 lavoratori, non riconoscendo loro alcuna copertura previdenziale ed assicurativa. Tre amministratori di una cooperativa che opera nel settore delle ambulanze e dei servizi sanitari nel Pavese, sono stati denunciati per caporalato, alla coop sono state contestate condotte illecite in materia di impiego di manodopera ed inflitta una multa di 500 mila euro. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle hanno appurato che i dipendenti, inquadrati come soci volontari, da almeno 7 anni erano in realtà impiegati come dipendenti, costretti ad orari di lavoro massacranti, con stipendi mascherati da rimborsi spese non documentati e paghe nettamente inferiori rispetto a quelle indicate dal contratto collettivo di categoria. Al personale venivano imposti doppi e anche tripli turni senza adeguati periodi di riposo. Tutto questo ha consentito agli amministratori di evadere imposte e contributi per oltre un milione di euro. La Finanza ha anche appurato che le operazioni di sanificazione dei mezzi, una quindicina in tutto, che dovrebbero essere effettuate da ditte specializzati nel settore come previsto, erano affidate al personale.