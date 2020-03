Sannazzaro, domato l'incendio in un impianto fotovoltaico

Due squadre di vigili del fuoco di Pavia sono intervenute intorno alle 12,30 di oggi (venerdì) a Sannazzaro De' Burgondi per spegnere le fiamme divampate in un impianto fotovoltaico di importanti dimensioni; l'arrivo tempestivo del personale ha evitato che l'incendio si propagasse a tutta la struttura. Mentre era in corso l'intervento, una delle squadre ha dovuto accorrere in paese per domare le fiamme che si erano sprigionate in un'auto. Dopo circa un'ora, entrambe le situazioni sono state poste in sicurezza. Il veicolo, fortunatamente, ha subito solo lievi danni.