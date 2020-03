Cerano, contagiato un consigliere comunale

C'è anche un consigliere comunale di Cerano nell'elenco, sempre in crescita, dei contagiati da Coronavirus. La notizia è arrivata in municipio oggi, venerdì 13, poco dopo mezzogiorno. Ecco la nota dell'amministrazione comunale. «Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli previsti e abbiamo comunicato all’Asl i nominativi di tutti coloro che hanno avuto un contatto diretto con il consigliere, durante l’ultima sua presenza in Comune, il 3 marzo. Come amministrazione vogliamo esprimergli tutta la nostra vicinanza e solidarietà, augurando una pronta guarigione».