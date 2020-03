Il tributo di Robbio a Stefano, vigile del fuoco 32enne deceduto sul lavoro

Si sono svolti oggi (sabato) in forma strettamente privata – come previsto dalle disposizioni per evitare la diffusione del contagio da coronavirus – i funerali di Stefano Manzino, vigile del fuoco volontario di Robbio, di professione autotrasportatore, deceduto a 32 anni la mattina del 3 marzo, mentre era al lavoro in una ditta di Vercelli. Questa sera Robbio gli tributerà un omaggio. «Il nostro Stefano – fa sapere il sindaco Roberto Francese – è stato tumulato con cerimonia privata a porte chiuse nel cimitero di Robbio, alla presenza dei soli parenti stretti come in questo momento prevede la normativa. Questa sera, alle ore 21, suoneranno le campane della città e, subito dopo, suonerà la Sirena dei pompieri in ricordo di Stefano. Tutti insieme, dalle nostre abitazioni, potremo pregare per Steve, affinché ci protegga da Llassù e per la fine di questa pandemia».