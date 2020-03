Vigevano: furto all’autolavaggio, fallisce la spaccata al supermercato

Hanno lasciato il piccone usato per frantumare la vetrata e si sono dati alla fuga, forse alla vista delle sirene. Hanno agito nella notte, intorno alle 2,20 di sabato, ma il colpo al supermercato In’s di corso Brodolini non è andato a buon fine, e i malviventi sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Sul posto si sono subito precipitate due auto della Civis e i carabinieri, i quali hanno accertato che nulla era stato asportato dall’esercizio commerciale. È invece riuscito il furto all’autolavaggio vicino, in via Bercleda, dove i malviventi hanno rotto il vetro, riuscendo però a rubare solo merce di scarso valore. Su entrambi gli episodi, sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.