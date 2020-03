Coronavirus: la polizia locale dona delle tute a Croce Azzurra e Croce Rossa

Un gesto di enorme importanza in un momento difficile come quello che tutti stiamo vivendo: la polizia locale di Vigevano ha donato oggi alcune tute per i servizi Covid al personale della Croce Azzurra e della Croce Rossa di Vigevano da subito impegnati, con i colleghi delle altre associazioni, in prima linea per soccorrere i contagiati dal Coronavirus.