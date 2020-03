Vigevano, l'appello del sindacato della polizia locale: "Misure di prevenzione per i dipendenti comunali"

"Diffidiamo sindaco, segretario generale e comandante della polizia locale ad adottare con urgenza tutte le misure possibili per prevenire un eventuale contagio da Coronavirus e ridurre al minimo il rischio biologico dei dipendenti comunali anche mediante una opportuna informazione e formazione e con chiari protocolli e disposizioni da comunicare ai lavoratori». Lo chiede per conto del Sulpl, il sindacato unitario della polizia locale, il segretario provinciale Sergio Bazzea. "Sollecitiamo ad adempiere con immediatezza e rivalutare il rischio biologico dei lavoratori dell'ente - scrive Bazzea - con particolare attenzione a quelli di ricezione del pubblico e agli operatori della polizia locale che svolgono servizi esterni a contatto con la cittadinanza e a cui è altresì demandato, insieme alle altre forze dell'ordine, il controllo del rispetto delle disposizioni del decreto del presidente del consiglio dell'8 marzo. Nel contempo - aggiunge ancora il sindacalista - chiediamo che si attivino al fine di dotare tutti i locali comunali con accesso al pubblico e i veicoli della polizia locale dei presidi quali guanti in lattice, maschere facciali di tipo Ffp2 e Ffp3 con idoneo contenitore di smaltimento e gel disinfettante e di predisporre le postazione ove è previsto il contatto con il pubblico di opportuni pannelli divisori attuando le modalità di accesso che evitino contatti diretti e previo appuntamento. In assenza della dotazione di protezione sopra indicata - conclude Bazzea - si ritiene che gli operatori non siano nelle condizioni minime di sicurezza per poter essere impiegati in servizi operativi esterni».