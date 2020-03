"Grazie a tutti coloro che stanno combattendo questa battaglia": Areu attiva una mail per i cittadini

Areu, l'azienda regionale dell'emergenza urgenza con il sostegno dell’assessorato regionale al Welfare, lancia il progetto “Grazie”. L’iniziativa, supportata dalla Società italiana di emergenza sanitaria, vuole essere un pensiero per tutti coloro che, medici, infermieri, operatori e volontari, sono in prima linea per combattere il Coronavirus. Basta una mail che vada oltre gli applausi dei cittadini, emozionanti e carichi di significato ma incapaci di arrivare all’interno delle ambulanze e delle sale operative dove ogni giorno si combatte. Un “grazie” importante, perché è quello che infonde forza e fiducia in chi è sfinito da questa lotta. Ecco allora che è stata attivato l’indirizzo mail grazie@areu.lombardia.it per inviare un pensiero o un ringraziamento. L’impegno di Areu sarà quello di raccogliere i messaggi ed inviarli al proprio personale e a quello delle associazioni del soccorso per formare un enorme “grazie” che arriverà davvero a tutti.