Garlasco, morto in casa da giorni: a dare l’allarme un vicino

Da alcuni giorni i vicini di casa non lo vedevano e oggi (giovedì) un suo amico, preoccupato, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In via Liguria, a Garlasco, sono arrivati polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco, i quali hanno aperto la porta dell’abitazione. Per l’uomo, di 68 anni, non c’è stato purtroppo nulla da fare; il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso, che sarebbe stato causato da un infarto. Sono in corso ulteriori accertamenti.