Coronavirus, i dati sono in lieve calo. L'assessore Gallera: "Non possiamo ancora cantare vittoria"

Resta molto significativo l’incremento dei pazienti positivi al Covid-19 diffuso oggi dalla Protezione civile: i nuovi casi sul territorio italiano sono stati 3.957 in calo rispetto a ieri (4.821). Il totale dei malati è oggi di 46.638 mentre i guariti sono 952, dato che porta il totale a 7.024. I positivi a casa sono 23.783, i pazienti ricoverati sono 19.846 dei quali 3.009 in terapia intensiva. I decessi sono stati 651 per un totale di 5.476. "Non facciamoci prendere da eccessivo ottimismo - ha commentato Angelo Borrelli, capo della Protezione civile - non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia".

In Lombardia i positivi sono 27.206 con un incremento di 1.691 unità rispetto a ieri ma in calo rispetto a venerdì quando erano stati 3.251 ieri. Cresce anche il dato dei ricoverati che sono 9.439 (+1.181). In terapia intensiva ci sono 1.142 persone (+49) persone su una disponibilità di 1.300 posti letto. I decessi sono stati 361 (-162) che portano il dato complessivo a 3.456 mentre i guariti sono in totale 5.865 (+3.725). Le province più interessate restano quelle di Bergamo con 6.216 casi (+347), Brescia 5.317 (+289) e Cremona con 2.895 (+162). Seguono poi i 1.772 casi di Lodi (+74) e Milano con 5.096 (+424). I tamponi effettuati sono stati 70.598.

“La situazione resta molto difficile – ha detto l’assessore regionale al welfare, Giulio Gallera – ma quella che si chiude è una giornata positiva da diversi punti di vista. Non possiamo cantare vittoria perché l’evoluzione non è omogena”.