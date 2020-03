Gambarana, a fuoco un canneto: intervengono i vigili del fuoco

Un vasto incendio ha interessato nella notte un canneto e parte di un bosco che si trovano lungo la strada provinciale 14 che collega Gambarana a Mede. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco di Mede che hanno dovuto lavorare per oltre due ore in condizioni difficili per avere ragione delle fiamme e completare le operazioni di spegnimento e di bonifica. Non ci sono stati problemi per la circolazione stradale.