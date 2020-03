Coronavirus, terzo giorno di rallentamento dell'epidemia: meno contagi ma aumentano i decessi

Per il terzo giorno rallenta la crescita di contagi da Coronavirus in Italia: ad oggi il totale dei positivi è di 54.030 (+3.612); l’incremento tra domenica e ieri era stato di 3.780. Le vittime salgono a 6.820 (+743, dato in aumeneo rispetto ai 601 di ieri). Dei malati 21.937 sono ricoverati con sintomi mentre 28.697 sono in isolamento domiciliare. I dati relativi alla Lombardia indicano 19.868 (+958) i guariti sono complessivamente 6.657 (+600) mentre sale il numero dei decessi 4.178 (+402). “I dati non devono essere valutati giorno per giorno – ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – ma devono essere considerati in modo organico. Dobbiamo resistere altri 15 giorni”.

In relazione alla notizia circolata in giornata circa una estensione delle misure restrittive sino al 31 luglio il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha specificato che “quello rappresenta un termine ipotetico; contiamo di iniziare ridurre le misure molto prima”.