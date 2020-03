Coronavirus, dati in crescita in Lombardia

Dopo tre giorni di dati in discesa tornano a salire i numeri relativi al contagio da Coronavirus in Italia con un incremento vicino all’8%. Complessivamente i positivi sono 62.013. I pazienti ricoverati sono 24.753 dei quali 3.612 in terapia intensiva; all’isolamento domiciliare ci sono invece 33.648 persone. Il totale dei decessi sale a 8.165 superato però da quello delle guarigioni che salgono a 10.361 (+999).

In Lombardia i positivi sono ad oggi 22.189; 10.681 i ricovertati (1.263 in terapia intensiva), mentre 10.245 persone sono all’isolamento domiciliare. I guariti sono 7.839 mentre i deceduti sono 4.859 rispetto ai 4.474 di ieri. L’incremento dei casi sarebbe legato all’aumento dei casi (+848) registrati a Milano.