Cilavegna: 12 casi positivi, il sindaco ogni giorno chiama chi è a casa in isolamento

Il sindaco di Cilavegna, Giovanna Falzone, fa il punto sulla situazione in paese. Le persone risultate positive al covid-19 sono 12, quelle in isolamento precauzionale una decina. Il primo cittadino ha fatto sapere che, per ragioni organizzative, le comunicazioni arriveranno non più da Ats, ma dalla Prefettura. Dalla scorsa settimana, il sindaco contatta telefonicamente ogni giorno le persone risultate positive e quelle in isolamento precauzionale per verificare come stanno e sapere se hanno bisogno di qualcosa, ribadendo loro la necessità di rimanere a casa.