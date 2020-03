Rincari del 300% sul gel venduto in farmacia, in caso finirà in consiglio

Due giorni fa i militari della Guardia di Finanza avevano denunciato il titolare di una farmacia di Garlasco dopo aver scoperto che le confezioni di gel igienizzante per mani, che erano state acquistate all’ingrosso, venivano vendute a un prezzo maggiorato del 300%. È quindi scattata una denuncia per rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. I consiglieri dei due gruppi di opposizione in consiglio comunale a Garlasco – M5S e centrosinistra – hanno depositato un’interrogazione sulla farmacia comunale di corso Cavour. «Il fatto, accaduto in piena crisi epidemiologica a causa del Covid 19 – scrivono le minoranze – appare a dir poco sconcertante. Siamo allarmati per il potenziale grave danno all’immagine dell’amministrazione comunale e dell’intera Città di Garlasco. Chiediamo, contratto alla mano, se sono stati rispettati dalla concessionaria della farmacia comunale tutti i patti e condizioni del contratto che i nostri uffici erano e sono tenuti a controllare e a far rispettare».