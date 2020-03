Vigevano, spaccate in diverse attività commerciali: la polizia arresta 29enne bulgaro

Gli agenti lo hanno sorpreso con il registratore di cassa in mano mentre usciva dall’esercizio commerciale in cui si era introdotto poco prima per rubare. Il suo tentativo di fuga è stato vano: nelle prime ore di ieri (domenica) B.R.D, bulgaro di 29 anni residente in città, è stato inseguito e fermato dagli agenti della squadra Volante del Commissariato di polizia di Vigevano. Nella notte tra sabato e domenica erano arrivate diverse chiamate per furti, o tentativi di furto, ai danni di esercizi commerciali della città. In una cartoleria di corso Garibaldi era stata sfondata una vetrina, portando via il computer. Un tentativo di furto si era registrato anche alla farmacia di corso Genova, dove era stato gravemente danneggiato il vetro anti-sfondamento. La squadra Volante ha quindi effettuato un sopralluogo in zona, arrivando a luci spente per non essere notati da eventuali malviventi: e, proprio in corso Genova, gli agenti hanno visto un altro negozio con il vetro della porta d’ingresso sfondato. Si sono appostati all’esterno e, dopo pochi minuti, hanno sorpreso il ladro. Il 29enne dovrà difendersi dall'accusa di furto aggravato. Il registratore di cassa è poi stato restituito al proprietario. Il 29enne ha poi ammesso di essere l’autore dei furti commessi alla cartoleria di corso Garibaldi e alla parafarmacia di via Trivulzio, dove la sera prima aveva spaccato la vetrina, fuggendo via con circa 300 euro. Durante la direttissima, celebrata questa mattina (lunedì) in videoconferenza per l'emergenza coronavirus, è stato convalidato l’arresto: il giudice ha disposto gli arresti domiciliari fino al processo che si svolgerà il 28 aprile.