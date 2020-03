Coronavirus, in Lombardia contagi in calo per il sesto giorno

Per il sesto giorno consecutivo calano i casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Lo ha confermato poco fa l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera nel consueto punto sulla giornata. Rispetto a ieri i nuovi casi sono 1.047 (-107 rispetto a ieri) per un totale di 43.208. Cala anche il numero dei decessi, 381 (-77 rispetto a ieri, -35 rispetto a domenica) che salgono a 7.199, mentre salgono i guariti ad oggi 10.885. Attualmente i ricoverati con sintomi sono 11.883 (1.324 in terapia intensiva) mentre in isolamento domiciliare ci sono 11.917 persone.

In Italia attualmente i positivi sono 77.635, i guariti sono 15.729 (+1.109 rispetto a ieri) mentre i decessi salgono a 12.428 (+837).