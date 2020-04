Coronavirus, violazione dei divieti: i sanzionati aumentano

In un giorno, il 2 aprile, sono state controllate 246829 persone. Di queste, 7659 sono state sanzionate per non aver rispettato le limitazioni in vigore (il 1 aprile le sanzionati erano stati 7080); 85 persone sono state denunciate per falsa attestazione e 24 perché sorprese fuori casa nonostante fossero in quarantena a causa della positività al covid-19. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 97698; sono stati 258 quelli sanzionati.