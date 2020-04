Gel igienizzante sequestrato: le precisazioni dalla società

La KIMICAR SRL, preso tristemente atto della diffusione di notizie e immagini evidenzianti il proprio marchio associato ad ipotesi di reato ed a giudizi sommari sul proprio prodotto SANIT-GEL 800mL quali “GEL IGIENIZZANTE FALSO” , “FARLOCCO”, “ACQUA E SAPONE”, “Truffa per euro 200.000”, ecc. intende precisare che il prodotto SANIT-GEL è un gel igienizzante conforme per quanto riguarda la sua composizione chimica alla normativa di settore.

Il SANIT-GEL non è “Acqua e Sapone” come ha scritto qualcuno, ma è un igienizzante a base idro-alcolica ed il contenuto di alcol è del 60% come previsto per questo tipo di prodotti.

Inoltre, si precisa che il valore totale all’ingrosso della merce è di 39.700 euro.

In attesa delle ulteriori accertamenti della Magistratura, la diffusione delle immagini ha arrecato un’irreparabile danno all’Azienda e sta mettendo in pericolo i beni aziendali e l’incolumità delle persone, stante le comprensibili reazioni anche minacciose che una simile notizia scatena in questo periodo di grande preoccupazione per l’epidemia del COVID-19.