Lombardia: «Contagi costanti, nei prossimi giorni si attende la discesa»

«I contagi rimangono costanti – ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana – nei prossimi giorni ci si aspetta una discesa. Occorre però essere rigorosi nel rispettare le ordinanze». Fontana ha poi comunicato che saranno intensificati i controlli delle polizie locali in tutti i Comuni, in particolare durante il periodo delle feste pasquali. L’Università di Pavia sta ultimando la sperimentazione per individuare test sierologici affidabili – sono oltre cento quelli disponibili sul mercato – che permetteranno di identificare le persone che hanno già superato l’infezione da covid-19, sviluppando gli anticorpi. «Domani verranno pubblicati tutti i numeri relativi al materiale che la Regione ha ricevuto dalla Protezione Civile» ha infine comunicato il presidente Fontana. Finora sono stati raccolti 75 milioni e mezzo di donazioni, da parte di 30724 persone.