Vigevano, gel igienizzante con ricarico del 400%: denunciato un farmacista

Il gel igienizzante per le mani era stato messo in vendita con un ricarico del 400%, le saponette dello stesso tipo al 300%. La Guardia di Finanza ha denunciato un farmacista di Vigevano per manovre speculative su merci. A spingere le Fiamme Gialle ad approfondire i controlli è stato il via vai dei clienti: i militari hanno controllato tutti i prezzi dei beni essenziali per contrastare la pandemia in atto posti in vendita. E in quella circostanza hanno appurato che la merce era rivenduta con ricarichi che superavano il 400%. Sono stati sequestrati 70 pezzi tra flaconi di gel igienizzante e saponette della stessa specie e il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica. I controlli rientrano nell'attività della Guardia di Finanza tendente al contrasto dei comportamenti illeciti e alle manovre speculative sui prezzi mirando a garantire l'equilibrio del mercato e a sostenere la popolazione in un momento di forte difficoltà.