Coronavirus, in Lombardia i numeri sono stabili

Restano stabili i dati dell’epidemia da Coronavirus in Lombardia. Rallenta il numero dei ricoverati e cala quello dei decessi, 345 più di ieri e 8.905 in totale. Un dato però che, come ha confermato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, “non è comunque quello di tutti i decessi, che è sicuramente più ampio, ma si riferisce a quei deceduti che erano stati sottoposti a tampone”. Complessivamente il totale dei positivi è oggi di 50.455 con un incremento di 1.337 unità rispetto a ieri. I ricoverati in più sono soltanto 7 in più (12.009, di cui 1.317 in terapia intensiva) mentre al momento in isolamento ci sono 14.798 persone. Il totale dei guariti sale a 13.426.

In Italia, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, i casi attuali sono 91.246 (+2.972) su un totale complessivo di 128.948. I deceduti rispetto a ieri sono 525 in più per un totale di 15.887, i ricoverati in terapia intensiva sono 3.977 (-17) mentre i guariti sono 21.815 (+819).