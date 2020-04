Castello d'Agogna, imbrattava i muri: denunciato

Aveva imbrattato edifici e cartelli stradali con la vernice spray e per diverso tempo era riuscito a non farsi identificare. I carabinieri però, a seguito della denuncia presentata dal sindaco William Grivel, lo hanno scoperto: si tratta di un magazziniere di 26 anni nella cui abitazione, oltre alle bombolette utilizzate per i suoi raid, sono stati trovati cinque sacchetti di plastica contenenti complessivamente 218 grammi di marijuana. Così alla denuncia per deturpamento ed imbrattamento di cose altrui si è unita anche quella per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.