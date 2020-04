Coronavirus, controlli di polizia di Stato e polizia locale: quattro sanzionati

Quattro persone sono state sanzionate nella giornata di ieri a seguito dei controlli congiunti effettuati da polizia di Stato e polizia locale nell'ambito della verifica delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Nel pomeriggio sono stati effettuati accertamenti nelle zona di viale dei Mille e corso Brodolini. Complessivamente sono state identificate 67 persone: due di esse sono state sanzionate per la violazione delle disposizioni vigenti anti Covid 19 mentre altre due per la violazione del Codice della Strada. Nuovi servizi saranno programmati nei prossimi giorni, in concomitanza con le festività di Pasqua.