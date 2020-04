Sms dell'Inps per aggiornare le domande Covid-19: è un tentativo di raggiro

Un tentativo di raggiro è stato messo in atto nelle scorse ore in tutto il Paese per carpire i dati di coloro che hanno presentato all'Inps la domanda per il Covid-19. Lo conferma lo stesso Istituto di previdenza che informa che gli sms che molti hanno ricevuto, con la richiesta di accedere ad un link per l'aggiornamento dei dati, è in realtà un tentativo di truffa mediante il meccanismo noto come "phishing". «Quegli sms non sono stati inviati da Inps - fa sapere una nota - Eventuali comunicazioni di questo tipo eventualmente inviate non conterranno comunque link per accedere a siti web. L'unico accesso ai servizi Inps - conclude la nota - è il sito istituzionale www.inps.it».