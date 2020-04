Vigevano, lutto nel mondo forense: è scomparso l'avvocato Salvatore Panella

Lutto nel mondo forense della città. Si è spento all’età di 81 anni l’avvocato Salvatore Panella. Siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), dopo la laurea in giurisprudenza nel febbraio del 1958 l’avvocato Panella si è trasferito a Vigevano dove ha svolto il periodo di pratica presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Maselli, allora presidente dell’Ordine. La sua iscrizione all’Ordine degli avvocati di Vigevano risale al 9 marzo del 1965 e la cancellazione, per sua richiesta, è del dicembre del 2012. «Quando me lo chiese – ricorda l’avvocato Giuseppe Antonio Madeo, che dell’Ordine degli avvocati di Vigevano è stato l’ultimo presidente – scherzando gli dissi che non lo avrei fatto. “Riporta il Tribunale a Vigevano – mi disse allora – e chiederò di essere nuovamente iscritto. L’avvocato Panella è stato un maestro per tanti giovani, ai quali ha sempre riservato un occhio di riguardo. Serio, disponibile, aveva sempre la battuta pronta per sdrammatizzare ogni occasione. I suoi occhi trasmettevano la luce della bontà». Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera l’avvocato Salvatore Panella è stato giudice conciliatore tra il 1977 ed il 1985, poi vice-pretore onorario a Mortara dal 1980 al 1985 e vice-pretore onorario a Vigevano tra il 1992 ed il 1994. Per otto anni è stato componente della Giunta provinciale amministrativa e per quattro anni del Comitatore Regionale di Controllo di Pavia. E’ stato poi componente del collegio del sindaci dela Cassa di Risparmio di Vigevano per nove anni, oltre a presidente della sezione dell’Avis dal 1981 al 1983, premiato con la medaglia d’oro per aver superato le 100 donazioni. Lascia la moglie Mariuccia e le figlie Alessia e Marina.