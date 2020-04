A prendere il sole, con il cane, in barca e sul quad: scattano le prime sanzioni

Si registrano le prime sanzioni anche all’interno del Parco del Ticino dove, nonostante le restrizioni per l'emergenza sanitaria, sono state sorprese diverse persone in bici, a fare una passeggiata con il cane, in barca lungo il fiume o in spiaggia a prendere il sole. Durante lo scorso fine settimana il settore vigilanza dell’area naturalistica ha registrato un incremento di presenze, complice sicuramente le belle giornate. «Tutto questo è inammissibile – spiega la presidente del Parco Cristina Chiappa – Sappiamo tutti che l’unico modo per arginare questo virus è l’isolamento sociale e che possiamo uscire solo per fare la spesa, per motivi indifferibili o di salute. Rispettiamo le ordinanze, facciamo un ultimo sforzo per uscire al più presto dall’emergenza sanitaria. La Vigilanza del Parco ha sollecitato i gestori delle darsene ad informare tempestivamente i proprietari dei natanti che la navigazione è interdetta dalle disposizioni regionali e nazionali. Il personale in forza al settore vigilanza ha inoltre intensificato l’attività di collaborazione con i Comandi di stazione dei Carabinieri Forestali, della Polizia Provinciale e dei Comandi della Polizia locale dei Comuni del Parco e con la Questura di Vigevano». I controlli delle forze dell'ordine saranno incrementati in vista di Pasqua e Pasquetta.