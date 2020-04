Fuori strada, si ribalta con l'auto: il video dei soccorsi

È stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano la 43enne alla guida dell'auto che oggi pomeriggio, intorno alle 14, è uscita di strada mentre viaggiava sulla provinciale tra Sannazzaro e Pieve Albignola. In seguito all'impatto, la donna è stata sbalzata fuori dal veicolo, riportando traumi gravi. Sembra che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto nel sinistro, sul quale sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia stradale di Pavia.