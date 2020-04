Vigevano, intervento dei vigili del fuoco in via Vallere

Nella tarda mattinata di oggi (sabato) i vigili del fuoco hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini che hanno visto del fumo provenire da via Vallere. Qui, all’interno di un’azienda meccanica, è andata a fuoco una struttura in legno. Le squadre sono intervenute da Vigevano e da Mortara con due autobotti e autopompe. Nessuna persona è rimasta coinvolta; sulle cause all'orgine dell'incendio sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco.