In Lombardia oltre 60mila positivi, in un giorno 280 decessi

I positivi in Lombardia sono 60314 (+1262); i tamponi effettuati finora sono stati 211092 (+5260). Le persone ricoverate non in terapia intensiva sono 12028 (+59), in terapia intensiva 1143 (-33). I decessi in Regione sono stati 10901 (+280). In provincia di Pavia i positivi sono 3193 (+60). «Stiamo attivando il maggior numero di test per le persone che devono ritornare a lavoro – ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera – Sui tamponi, la criticità rimane quella della mancanza di reagenti. I 32 laboratori della Regione hanno una capacità di 10mila tamponi al giorno. Per il momento abbiamo provveduto ad allungare il tempo di quarantena, da 15 giorni a 28». Il dato sulla mobilità in Lombardia registrato ieri, nel giorno di Pasqua, risulta in linea con le altre domeniche: il 25% di mobilità. L’app AllertaLom, che permette di effettuare una mappa del contagio, è stata scaricata finora da 724mila cittadini in Regione, con un milione e 200 mila questionari compilati.